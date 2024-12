Oasport.it - Badminton, World Tour Finals 2024: Anders Antonsen centra l’ultimo atto della manifestazione

Leggi su Oasport.it

Proseguono ad Hangzhou, in Cina, ledi: i tabelloni si allineano alle finali ed il torneo vive in pratica sulla sfida tra la Danimarca ed il continente asiatico. Nel singolare maschile il danesese la vedrà con il cinese Shi Yu Qi, mentre nel doppio maschile i danesi Kim Astrup edSkaarup Rasmussen sfideranno i malesi Goh Sze Fei e Nur Izzuddin.Sarà derby cinese neldel singolare femminile tra Han Yue e Wang Zhi Yi, mentre nel doppio femminile le sudcoreane Baek Ha Na e Lee So Hee si giocheranno il titolo contro le nipponiche Nami Matsuyama e Chiharu Shida, infine nel doppio misto i malesi Chen Tang Jie e Toh Ee Wei affronteranno i cinesi Zheng Si Wei e Huang Ya Qiong., l’Italia supera anche la Norvegia per 4-1 nelle qualificazioni agli Europei 2025 a squadre misteSingolare maschile – Semifinali(Danimarca) b.