Napolitoday.it - Auto ribaltate, arredo urbano danneggiato: incidenti da incubo al Vomero e all'Arenella

Incidente stradale in via Matteo Renato Imbriani a Napoli. Un'mobile è andata in testacoda ribaltandosi. Centrate altre vetture presenti in strada.l'in via Cilea per un altro incidente verificatosi nella notte."Bene l'inasprimento delle pene ma.