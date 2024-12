Vicenzatoday.it - Auto contro l’ingresso di una vecchia abitazione

Leggi su Vicenzatoday.it

Domenica mattina, poco prima delle 7, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Arasella a Isola Vicentina per una verifica statica su unaa schiera, lesionata durante la notte da un mezzo finitodella casa.La squadra dei vigili del fuoco arrivata dal.