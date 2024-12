Fanpage.it - Attilio Fontana e il monito alla Lega: “I nemici sono anche dentro il partito. Resta la questione del Nord”

Le parole del governatore della Lombardia in quota: "Non possiamo continuare a dire che va tutto bene". Massimiliano Romeo a Salvini: "Matteo, se non parliamo più del Nord, al Nord i voti non li prendiamo più"