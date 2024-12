Secoloditalia.it - Atreju, numeri record: 50mila presenze, 73 ore di dibattito. Ecco l’intervento integrale della Meloni

Oltre 50 mila, 73 ore di dibattiti con 527 interventi, 415 volontari e oltre mille giornalisti accreditati da tutto il mondo. Sono le cifre dell’edizione 2024 di“La via italiana”, che ha chiuso oggi i battenti al Circo Massimo di Roma condel Presidente del Consiglio Giorgia.“2024 ha fatto registrareda. – commenta il responsabile organizzazione, Giovanni Donzelli – Attualità, approfondimenti, moltissimi giovani e i tanti spazi di svago hanno reso grande l’edizione di quest’anno. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari di Gioventù nazionale e Azione universitaria, allo staff di viaScrofa, alle associazioni di volontariato che hanno animato il villaggio di Natale e alle tante persone che hanno lavorato per mesi all’organizzazione: senza di loro la festa non sarebbe mai esistita.