Atreju Giorgia Meloni | Deludere la sinistra è il nostro sport preferito – ll video

Leggi su Open.online

Non è mancata la battuta pungente allada parte di, salita sul palco diper chiudere la kermesse di Fratelli d’Italia: «Arriveremo compatti alla fine del governo e oltre. Certo che è normale, è giusto confrontarsi sulle idee del resto come si diceva se le nostre ricette fossero sempre perfettamente sovrapponibili saremmo un partito unico, ma forse in quel caso mancheremmo di rappresentare tutte le sensibilità che ci sono all’interno del centro-destra. Però tutti quelli che sperano che qualcuno di noi metterà il proprio personale destino di fronte e prima del destino della nazione temo che rimarrà ancora una volta deluso. E, come si sa,laè il. Noi siamo prima di tutto italiani, è per l’Italia che tifiamo e lavoriamo e non mettiamo mai la fazione prima della nazione.