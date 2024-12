Arezzonotizie.it - Arrivano cancelli anti bivacco nei condomini di Saione

Leggi su Arezzonotizie.it

Ammonta a 5.000 euro il contributo che l'amministrazione comunale di Arezzo verserà alo di via Guelfa per l'installazione didegrado. La conferma arriva direttamente dalla giunta municipale che, in questi ultimi giorni, ha approvato una delibera (pubblicata nell'albo.