Argentina, Babbo Natale già attivo a Buenos Aires: regali ai bimbi poveri

In tempi di crescente povertà, una mensa nei sobborghi diha organizzato una speciale celebrazione pre-natalizia con. Con oltre il 66% dei bambini sotto i 14 anni che vivono in famiglie con redditi al di sotto della soglia di povertà, alcuni di loro hanno ricevutoper la prima volta. L’iniziativa è stata organizzata dalla mensa “Los Chicos de la Vía“, e ha riunito una decinda di famiglie che vivono in baracche. Nel Paese la povertà ha raggiunto oltre la metà della popolazione e il Prodotto Interno Lordo (PIL) si è contratto, con una diminuzione prevista tra il 2,5% e il 3,2% quest’anno. Settori chiave come l’industria, le costruzioni e il commercio al dettaglio stanno affrontando difficoltà significative. Migliaia di persone, perlopiù disoccupati e pensionati, dipendono dalle mense per sbarcare il lunario.