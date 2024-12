Ilgiorno.it - Apre il nuovo hotspot. Visite e tamponi contro l’influenza

Al via gliinfettivologici, iniziativa sperimentale che ha l’obiettivo di migliorare la gestione delle sindromi respiratorie virali nei mesi invernali. Rappresentano un’importante innovazione nel primo livello di cura e offrono un supporto sul territorio per i cittadini durante le fasce orarie in cui non è prevista l’attività ordinaria dei medici di base. Da mercoledì sarà attivo nella Casa di Comunità di Cassano Magnago dalle 20 alle 24, 7 giorni su 7, attraverso il numero 116117, gestito da Areu. Non è previsto l’accesso diretto, quindi i medici di continuità assistenziale valuteranno telefonicamente la necessità di indirizzare l’assistito (cittadini dai 6 anni in su con sindromi respiratorie) all’. L’ambulatorio antinfluenzale sarà invece operativo in ospedale a partire da giovedì, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 con accesso libero, dedicato a pazienti con patologie respiratorie di grado lieve e garantirà il triage e la misurazione dei parametri vitali dei pazienti da parte degli infermieri di famiglia e comunità, i test per la diagnosi di malattie infettive, la valutazione clinica e le indicazioni terapeutiche da parte di medico del distretto, la possibilità di invio a sistema di emergenza-urgenza.