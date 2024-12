Lanazione.it - Animali protetti, controlli. Maxi multa per l’azienda

Leggi su Lanazione.it

SAN MINIATO Diecimila euro dia un’azienda di San Miniato per la violazione della normativa Cites (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione). I carabinieri del nucleo Cites di Pisa hanno accertato "il mancato rispetto dell’obbligo di apporre il necessario visto sul certificato di riesportazione per esemplari o parti di essi appartenenti a specieprotette dalla suddetta normativa" in violazione delle disposizioni che regolano il commercio internazionale di specie protette, volte a tutelarne la conservazione e a contrastarne il traffico illegale. "Ieffettuati dai carabinieri Cites sono fondamentali per garantire l’applicazione della convenzione e per contrastare il commercio illegale di specie protette – si legge in una nota – un fenomeno che minaccia la biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi".