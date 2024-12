Tpi.it - Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 15 dicembre

Leggi su Tpi.it

: lee glidi, 15. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5, domenica 15, su Canale 5 va in onda una nuovadi, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono lee glidi? Ecco tutto quello che c’è da sapere., allievi, professoriSecondo le, TrigNO e Dandy hanno superato le loro rispettive sfide, Teodora non ha ancora fatto la sfida, mentre Ilan è passato nella squadra di Anna Pettinelli. Non solo. La professoressa di canto ha fatto aggiungere un quarto banco e fatto entrare un ragazzo che si chiama Dedè.