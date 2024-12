Riminitoday.it - Alta formazione nel turismo e ristorazione, parte il nuovo corso biennale gratuito

Leggi su Riminitoday.it

Rimini si conferma capitale dele dell’innovazione con il“Food Service & Hospitality Management”, un’opportunità formativa gratuita e unica nel suo genere, pensata per giovani e adulti che vogliono trasformare la loro passione per il cibo e l’accoglienza in una.