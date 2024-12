Oasport.it - Alcaraz cambia calendario e sfiderà Sinner all’ATP di Rotterdam

Il torneo ATP 500 disi impreziosisce ancora di più nella qualità del campo partenti: l’organizzazione della manifestazione neerlandese continua ad annunciare grandi nomi che prenderanno parte alla kermesse in programma dall’1 al 9 febbraio 2025.Si preannuncia un gran torneo poco dopo gli Australian Open: al termine del primo Slam stagionale ci sarà una settimana di sosta dell’ATP Tour per lasciare spazio al primo turno di qualificazione della Coppa Davis, dal quale però sarà esentata l’Italia, detentrice e Paese ospitante delle Finals.Jannik, numero 1 ATP, avrà così modo di tornare in campo dopo il Major oceanico direttamente nel torneo neerlandese, ma il livello degli avversari sarà decisamente alto: ad affrontarlo ci sarà anche lo spagnolo Carlos, che ha annunciato la propria partecipazione,ndo programma rispetto al passato.