Sbircialanotizia.it - Alba Parietti: “Minacce e insulti da hater, l’ho denunciato e lo farò con tutti”

Un 55enne di Chieti "scriveva frasi molto gravi. Si cominci a dare multe a chi insulta sui social, educhiamo alla civiltà" "Lo vedrò per la prima volta in tribunale, ancora non so chi sia e che faccia abbia".esordisce così raccontando la vicenda di odio sui social che l'ha vista coinvolta. Tra i .