Palermotoday.it - Al Real Albergo delle Povere la mostra “Un Natale di emozioni": percorso immersivo con protagoniste le arti visive

Leggi su Palermotoday.it

In occasione del, ila Palermo si trasformerà in un luogo di incontro e riflessione sull’essenza più profonda dell’umanità.Dal 14 al 20 dicembre, nell’edificio fondato nel 1733 sotto il Regno di Carlo III di Borbone che sorge in corso Calatafimi 217, si terrà.