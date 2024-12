Ilgiornaleditalia.it - Al Lecce la sfida salvezza con il Monza

2-1 al Via del Mare: decide Krstovic, che ha anche fallito un penalty- Fa tutto (o quasi) il, che conquista una preziosa vittoria in ottica: 2-1 per la squadra di Marco Giampaolo al Via del Mare, con le reti di Tete Morente e Krstovic - che aveva prima fallito un calcio di rigo