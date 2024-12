Unlimitednews.it - Al Lecce la sfida salvezza con il Monza

(ITALPRESS) – Fa tutto (o quasi) il, che conquista una preziosa vittoria in ottica: 2-1 per la squadra di Marco Giampaolo al Via del Mare, con le reti di Tete Morente e Krstovic – che aveva prima fallito un calcio di rigore – intervallate dall’autogol di Dorgu. Male il, ultimo in compagnia del Venezia, mentre i salentini agganciano momentaneamente la Roma a quota 16.Bastano tre minuti alper passare in vantaggio, con il suggerimento di Berisha per Morente, che sguscia via alla difesa brianzola e batte Turati. Vantaggio giallorosso che al 13? potrebbe diventare doppio, sulla trattenuta di Bianco ai danni di Dorgu che vale il penalty in favore dei salentini, poi non concretizzato da Krstovic, ipnotizzato in tuffo da Turati. Episodio che scuote il: al 23?, cross dalla sinistra di Birindelli per il tap-in di Maldini, che taglia sul primo palo ma mette fuori il pallone del possibile 1-1.