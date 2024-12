Quotidiano.net - Al Jazeera, morte nostro giornalista è un omicidio mirato

Alha condannato l'uccisione di uno dei suoi giornalisti in un attacco israeliano a Gaza, definendo laun "". "AlMedia Network condanna con la massima fermezza l'uccisione del suo cameraman, Ahmad Baker Al-Louh, 39 anni, da parte delle forze di occupazione israeliane. "È stato brutalmente ucciso in un attacco aereo che ha preso di mira una postazione della Protezione Civile nell'area del mercato del campo di Al-Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale", ha dichiarato la rete in un comunicato. (ANSAP).