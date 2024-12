Agrigentonotizie.it - Akragas, il rammarico di Favarin: "Faccio i complimenti ai ragazzi, brucia perdere così al novantesimo"

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Sapevamo di affrontare una squadra in salute, di più con i nostri mezzi probabilmente non potevamo fare: ho fatto iai, sono stati attenti per tutta la partita".Una rete aldi Samake ha condannato al Tomaselli l': con la Nissa i biancazzurri avrebbero.