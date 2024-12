Ilrestodelcarlino.it - "Aiutiamo Gerardina". Rimane vedova con due figli, il suo quartiere si mobilita

A Forlì la solidarietà si rivela il dono più prezioso di questo Natale. Come un abbraccio collettivo, ha preso il via in questi giorni una raccolta fondi per aiutareMelandri, 37 anni cresciuta nelRonco, rimasta sola con due, dopo la tragica scomparsa del compagno Giuseppe Schettino, 51 anni originario di Pedali di Viggianello, nel Potentino. L’uomo è morto il 30 novembre, mentre faceva manutenzione su un traliccio a Sasso Marconi, diventando l’ennesima vittima sul lavoro quest’anno. La dinamica del fatto è ancora in fase di indagine. L’incidente è avvenuto proprio nel giorno dello sciopero generale, con 30mila persone in piazza a manifestare anche per il diritto alla sicurezza. La coppia viveva a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, con i due: Davide di 17 anni, avuto da una precedente relazione di, che Giuseppe ha accolto con affetto, e Bianca, di 2 anni, nata dal loro amore.