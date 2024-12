Ilrestodelcarlino.it - "Accade questo nel resto d’Italia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono riminese, non abito in centro storico, ma ci passo spesso a piedi e in auto – dice Edoardo Zanotti –. Sono favorevole alla Ztl, la zona del centro storico va preservata ed è giusto che si inibisca il traffico, è poi quello che succede in tutta Italia. In via Ducale c’è anche la centralina di rilevazione dello smog e l’inquinamento va tenuto sotto controllo. Il centro è una zona fragile e il passaggio continuo in tutte le ore del giorno e della notte non fa di certo bene a nessuno. Prima di tutto ai residenti che hanno qui le loro case, poi ai turisti e a tutti coloro che ci passano a piedi e rischiano a causa delle auto e dello smog"