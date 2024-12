Tg24.sky.it - A Milano scatta il divieto di fumo all’aperto (anche in strada): le nuove regole

Leggi su Tg24.sky.it

si avvicina l’entrata in vigore del nuovosul: dal primo gennaio 2025, infatti, in città non si potrà più fumarenei luoghi pubblici se non a distanza dalle altre persone. Ilriguarda tutte le aree pubbliche, quindile strade: la sigaretta resta concessa solo se si rispetta la distanza di almeno 10 metri dagli altri.