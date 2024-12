Oasport.it - A che ora parte Federica Brignone oggi nel superG di Beaver Creek: programma preciso, n. di pettorale, tv

Dopo aver messo in archivio la splendida discesa di ieri, che già ha detto moltissimo per i colori azzurri, è tempo di andare a far calare il sipario sulla tappa divalevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Birds of Prey”, infatti, andrà in scena il, che chiuderà il calendario sulle nevi del Colorado.Quale sarà ildella giornata? Ildiscatterà alle ore 19.00 italiane (le ore 11.00 locali viste le 8 ore di differenza) e metterà sul piatto altri 100 pesantissimi punti sia pensando alla classifica generale, sia a quella di specialità. Ci attende una gara che potrebbe regalare un grande risultato alla squadra azzurra.L’Italia, come sempre in questa specialità,con la chiara intenzione di fare bene.