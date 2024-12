Lalucedimaria.it - 15 dicembre: la Madonna di Lydda, l’icona miracolosa benedetta dalla Vergine

L’affresco è emerso sulla parete della chiesa che, per la tradizione, è stata edificata da San Pietro e San Giovanni. Sarà poi Maria Santissima a benedirla in un successivo momento. L’immagine inoltre è legata a Castel Sant’Angelo e alladella Neve in Santa Maria Maggiore, a Roma.mariana venerata a, in Palestina, . L'articolo 15: ladiproviene da La Luce di Maria.