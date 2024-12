Ilgiorno.it - Zona a traffico limitato a Cormano Vecchia: 71 multe in 3 settimane

A quasi tredall’attivazione della Ztl di, continua a salire il numero delle sanzioni rilevate dal sistema comunale di lettura delle targhe agli accessi di via Roma e di via Grandi. Da lunedì 25 novembre all’altro ieri, infatti, sono ben 71 leche il comando della polizia locale diha verbalizzato e verbalizzerà in queste ore ai proprietari dei veicoli, che sono entrati senza permesso nelle fasce orarie vietate; come specificato e indicato sulla cartellonistica a questi ingressi stradali, la Ztl è operativa dalle 20 alle 7 della mattina seguente nei giorni feriali e dalle 13 alle 24 in quelli festivi. Il provvedimento viabilistico interessa le tre strette strade di questo centro storico, vale a dire via Roma e via Grandi, che confluiscono in via Dall’Occo: tutte e tre queste vie dell’antico borgo contadino sono a senso unico, da est verso ovest, e sono caratterizzate dalla pavimentazione a “pietre d’oriente“, appena riqualificata.