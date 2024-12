Zonawrestling.net - WWE: Triple H rende tutto ufficiale. Nel debutto di RAW su Netflix sarà Roman Reigns vs Solo Sikoa

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo un video promo diin cui “The OTC” specifica ancora una volta di voler riprsi la sua Ula Fala, giunge un importante annuncio da parte diH.Il boos del booking team WWE ha lanciato l’ufficialità, nel primo episodio di RAW suprevisto per il 6 gennaio,Tribal Chief vs Tribal Chief,vse in palio ciproprio la tanto bramata Ula Fala.