Zonawrestling.net - WWE: Chelsea Green a un passo dalla gloria. E’ in finale del torneo per il titolo US

Leggi su Zonawrestling.net

ce l’ha fatta, ha sconfitto Bayley ed è quindi avanzata all’interno della finalissima valida per decretare la prima WWE US Women’s Champion.La canadese sfiderà Michin in quel di Saturday Night’s Main Event..@Imadvances in the Women’s #USTitle Tournament! #SmackDown pic.twitter.com/3l9jTqiBUx— WWE (@WWE) December 14, 2024