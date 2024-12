Metropolitanmagazine.it - Willem Dafoe stuzzica il pubblico su un possibile ritorno di Green Goblin nel MCU in Spider-Man 4

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, che ha interpretato l’arcinemico Norman Osborn, il, nella trilogia di-Man di Sam Raimi e in-Man: No Way Home del 2021, stando i fan su un suo. Sebbene ildisia morto alla fine durante una battaglia con l’amichevole-Man di quartiere Tobey Maguire in-Man del 2002, Osborn è tornato come allucinazione in-Man 2 del 2004 e in-Man 3 del 2007 prima di essere strappato dal multiverso e portato nel Marvel Cinematic Universe per minacciare un altro-Man. Mentre lo-Man di Holland ha curato Osborn prima che l’incantesimo di Doctor Strange lo riportasse nel suo universo d’origine,ha accennato a unnell’MCU nell’imminente-Man 4.“Vedremo. Vedremo“, ha detto l’attore.