Volley serie B. Codyeco a Camaiore. Pontedera, duro match

Sono tutte in trasferta le squadre della nostra zona. Difficoltosa quella dellaLupi a, proibitiva quella del Gruppo Lupi a Sesto Fiorentino ed agevole quella della Toscana Garden Arno (foto) a Parma. Scenderà per prima in campo la compagine di Castelfranco (17.30) a Parma contro la Inzani, ultima in classifica e certa candidata alla retrocessione. I biancoverdi di Max Piccinetti possono cogliere la terza vittoria consecutiva. "Mi aspetto una bella prestazione da parte dei miei ragazzi – dice il tecnico – Cercheremo di tenere un alto ritmo di gara". I pontederesi del Gruppo Lupi giocheranno alle 21 a Sesto Fiorentino contro la capolista che non vorrà concedere niente ai biancocelesti. Questi stanno attraversando un periodo nero e la trasferta in casa di Della Volpe e compagni è quanto di peggio poteva capitare.