Oasport.it - Volley, Civitanova missione compiuta ma quanta fatica con l’Al Ahly! Oggi la semifinale del Mondiale per Club con Trento

, maper due set per la Lube, che vince 3-1 la sfida con i coriacei ed esperti egiziani dele si assicura ladi domani contro l’Itas Trentino, in un derby tutto italiano che deciderà la finalista delper. Non è la Lube spumeggiante vista in campionato quella di Uberlandia, almeno finora, ma tanto basta per superare il turno da seconda in classifica per la squadra di Medei. Tanti, troppi errori, alcuni anche in serie, nei primi due set per la squadra marchigiana, che sbaglia una quantità industriale di battute, tenendo sempre in gioco gli avversari. Nel primo set,si ferma sul più bello (20-19), mentre nel secondo ne approfitta fino in fondo, prima di calare vistosamente dal terzo set e salutare ila testa alta.