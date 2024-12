Liberoquotidiano.it - Violenza su donne, in Sardegna femminicidi in aumento nel 2024

Cagliari, 14 dic. (Adnkronos) - Nel 2023, nel nostro Paese, su 96vittime dio, 64 sono state uccise da un partner o da un ex partner. In generale dagli anni '90 si registra undelle vittimeoggi circa il 35% del totale, allora tale percentuale era dell'11%. In questa triste graduatoria, la, nel 2023, si è posizionata meglio delle altre con un valore di 0,25ogni 100 mila abitanti a fronte di una media nazionale di 0,39. Per ili dati del Viminale, aggiornati al 17 novembre, indicano 98dei quali 84 in ambito familiare o affettivo, 51 per mano del partner o ex partner. In, i numeri sono in crescita, infatti a questa data sono state uccise 6, contro i 2del 2023, con unpercentuale del 200%.