Sbircialanotizia.it - Violenza su donne, in Sardegna femminicidi in aumento nel 2024

Leggi su Sbircialanotizia.it

Centi antiinpiù della media italiana Nel 2023, nel nostro Paese, su 96vittime dio, 64 sono state uccise da un partner o da un ex partner. In generale dagli anni ’90 si registra undelle vittimeoggi circa il 35% del totale, allora tale percentuale era dell’11%. In .