Perugiatoday.it - VIDEO - Officina in fiamme, Vigili del fuoco al lavoro tra materiali pericolosi e auto d'epoca

Leggi su Perugiatoday.it

delsono intervenuti per un incendio verificatosi in un annesso adibito a deposito ea Castel del Piano.L’annesso, in parte in muratura e in parte in acciaio con copertura in lamiera, era colmo didi vario genere, tra cui trevetture d’, bombolette.