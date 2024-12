Modenatoday.it - VIDEO | Furti, truffe e raggiri per le festività natalizie: punti informativi e vademecum per i cittadini

Leggi su Modenatoday.it

Non aprire la porta a sconosciuti, non lasciare incustodita la borsa nel carrello della spesa, fai attenzione agli annunci di compravendita, non comunicare al telefono dati sensibili. Sono solo alcuni dei consigli presenti neldella Polizia di Stato per mettere in allerta i