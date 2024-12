Fanpage.it - Video di violenze sessuali su bambini online, 5 arresti in Piemonte

Leggi su Fanpage.it

Cinque persone sono state arrestate per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L'operazione è stata eseguita in, dove 3 persone sono finite in carcere e altre due sono ai domiciliari in attesa delle udienze di convalida.