Agi.it - Vasco Rossi contro Salvini, "per una canna fumata 7 giorni prima rischio di arresto immediato"

Leggi su Agi.it

AGI - Anon piace il codice della strada in vigore dal 14 dicembre. E attraverso i canali social il cantante rock si rivolge ai giovani mettendoli in guardia, con il suo solito modo ironico, dalle nuove regole. "Ragazzi - è l'esordio - il ministro Matteo, in questo 14 dicembre, ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato unaanche una settimanae venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministroha deciso di fare per il vostro bene, per voi naturalmente"., con la sua ironia, ha centrato pienamente il punto. Quando Matteosi applica, e gli basta davvero poco, è capace di combinare disastri. E il Codice della Strada da lui creato ne è la conferma.