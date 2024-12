Agrigentonotizie.it - Valle dei templi, nasce il museo del grano: sarà ospitato a Villa Aurea

Leggi su Agrigentonotizie.it

All’interno delladeiildel. Si tratta di una ricca collezione per studiosi a cui il Parco archeologico lavora dal 2019, quando ha preso il via il progetto “Demetra” che prevede interventi e azioni per la conservazione della biodiversità e delle risorse genetiche.