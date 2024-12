Fanpage.it - Una nuova sfida social ha fatto finire in ospedale decine di ragazzi: cos’è la “Superman challenge”

Leggi su Fanpage.it

In diversi Paesi in Europadi adolescenti sono stati ricoverati con traumi e fratture dopo che avevano tentato la "Superman challenge". In risposta queste notizie, TikTok ha comunicato di aver vietato la challenge per garantire la sicurezza degli utenti.