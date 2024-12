Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 14-12-2024 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata a dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Kiev e Mosca le armi chimiche fronte rossa intensificano gli sforzi nel donex che hai inviato speciale del Presidente Letta degli Stati Uniti Donald Trump per la Russia e l’Ucraina sfigato al signore che sta pianificando visite per ascoltare le posizioni di entrambe le parti sulla guerra in Ucraina Cambiamo argomento andiamo in Siria per la CNN prepara il ritiro liberato un turista americano anche l’Europa aiuterà dice sciolta l’Italia resta in Siria commenta tajani il governo di transizione collaboriamo con gli Stati Uniti forze curde dicono stiamo parte integrante della Siria unita aMattarella riceve Abu mazen al Quirinale soluzione due popoli due stati l’unica prospettiva di pace L’Italia si impegna per un cesso fuoco Gazza stipulato il presidente Mattarella incontra al Quirinale il presidente della NP Abu mazen ha chiesto all’Italia riconoscimento dello stato di Palestina Poi incontro con meloni scontri tra studenti e polizia a Torino al corteo Pro Palestina due gli agenti feriti delfini davanti alle sedi del Politecnico il lancio di uova contro gli agenti blitz alla sede della Rai di Torino o diventa una grata dell’ingresso del centro produzione lo sport Serie A gli anticipi Empoli Torino è finita 0 1 rete decisiva di Adams da centrocampo al settantesimo si chiude con il big match tra Lazio e Inter il Napoli di Conte era ospite dell’Udinese mentre la Juventus aspetta il Venezia a San Siro in scena il match tra Milan e Genoadi Ranieri poco ne parleremo ulteriormente per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa