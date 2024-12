Ue Schlein | no a investimenti solo in spesa militare

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 dic. (askanews) – “Faremo pesare tutti i nostri voti, davanti a ogni singola scelta discuteremo. Voglio dire con chiarezza che però non mi convince come sta partendo il dibattito europeo. Non mi convince l’idea che davanti a questa debolezza politica e diplomatica (dell’Ue sulla scena internazionale, ndr) l’unica strada per l’integrazione sia quella di centinaia di miliardi investiti per la”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyparlando all’assemblea del partito. “Attenzione – noi siamo per la difesa comune, il punto è come la costruiamo. Non possiamo rassegnarci all’idea che si sostituisca al Next generation Eu e a un grande piano industriale una risposta che va nella direzione di centinaia di miliardi investitiin quella direzione. Questo non è accettabile”.