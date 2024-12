Calcionews24.com - Udinese Napoli, Quagliarella: «La mano di Conte si vede in tanti aspetti, lui è un martello, dà sempre indicazioni. Ma i friulani arrivano da una vittoria importante…»

Leggi su Calcionews24.com

, sfida da doppio ex per l’ormai ex calciatore Fabio: le sue parole in una lunga intervistadi oggi è la partita di Fabio, attaccante dai gol impossibili che ha legato il suo nome a entrambe le squadre. Su La Gazzetta dello Sport ha proposto la sua visione in un’intervista.