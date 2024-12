Spazionapoli.it - Udinese Napoli LIVE – Tra poco le formazioni ufficiali del match

– Benvenuti alla diretta testuale delvalido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A: gli azzurri cercano il ritorno alla vittoria.Una vittoria per ritornare sulla strada giusta: questo caratterizza l’animo dei tifosi, che attendono un segnale importante da parte dei propri beniamini dopo la doppia sconfitta contro la Lazio, tra Coppa Italia e Serie A. Le ultime notizieprovenienti dal Bluenergy Stadium, dove alle ore 18:00 parte la sfida tra, parlano di un gruppo che ha grande voglia di rivalsa, anche per dare un segnale di compattezza a tutto l’ambiente, evidentemente scosso in seguito al doppio passo falso.A Udine, la presenza dei tifosi di fede azzurra è ben massiccia, nonostante il divieto di vendita dei tagliandi per tutti i residenti della Regione Campania.