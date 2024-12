Napolipiu.com - Udinese-Napoli 1-1: Lukaku risponde a Thauvin, che giocata di McTominay! VIDEO

1-1:, chedi">Il belga pareggia i conti al 50? sfruttando una splendida imbucata dello scozzese. Azzurri subito aggressivi nella ripresa.Iltrova l’immediato pareggio in avvio di secondo tempo. Al 50? Romeluriporta in equilibrio il match del Bluenergy Stadium, sfruttando alla perfezione l’assist illuminante di Scott.L’azione del pareggio nasce da una splendida intuizione del centrocampista scozzese, che trova il corridoio perfetto per il centravanti belga.vince il duello fisico con i difensori bianconeri e, a tu per tu con Sava, non sbaglia depositando in rete per l’1-1.Un gol che premia l’ottimo approccio alla ripresa degli uomini di Antonio Conte, subito aggressivi dopo l’intervallo alla ricerca del pareggio.