Tutto quello che c’è da sapere su F1 2024, con Matteo Pittaccio

Max Verstappen conquista il Campionato Piloti, un titolo che corona una stagione difficile ma incredibilmente meritata. Dopo una serie di sfide, Verstappen ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia in Formula 1, confermando il suo status di campione assoluto. McLaren ha sorpreso tutti conquistando il Campionato Costruttori, grazie a una costanza e determinazione che l’hanno portata a superare ogni aspettativa. Un risultato che segna un passo fondamentale per il team in vista delle stagioni future. La Ferrari, pur non arrivando alla vittoria, ha fatto enormi progressi e si prepara per una stagione 2025 ricca di promesse. Con un progetto tecnico in continua evoluzione, la Scuderia Ferrari mira a diventare più competitiva e puntare al titolo. Il 2025 sarà anche l’anno dell’ingresso di nuovi giovani talenti dalla Formula 2, pronti a fare il loro debutto in Formula 1.