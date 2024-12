Ilgiornaleditalia.it - Tumori: Brusutti (Ail Padova), 'il volontario cura tutta la persona, non solo la sua malattia'

In occasione dell'udienza da Papa Francesco per i 55 anni dell'Associazione, 'le leucemie sono malattie gravissime e il paziente non deve essere mai lasciato' Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - "Oggi noi parliamo e viviamo del Vangelo, questa è la grande emozione. I volontari sono l'occh