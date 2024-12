Ilrestodelcarlino.it - Tubatura gas rotta per i cantieri del tram: residenti evacuati in via Riva Reno a Bologna

, 14 dicembre 2024 – Unadel gas è stata perforata oggi intorno a mezzogiorno in via. Il danno sarebbe stato provocato nel corso di alcuni lavori delnella strada. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiesto l’evacuazione di tutte le abitazioni interessate dalla perdita: dal civico 13 al 27. Si tratta di circa 20 persone. In viadisono subito intervenuti anche i tecnici di Hera, che stanno realizzando un bypass per permettere di riavviare la fornitura alle utenze interessate, mentre sono già in corso gli interventi di riparazione. Sono una ventina le persone che sono state costrette a lasciare di fretta le loro case. Da quanto si apprende il guasto potrebbe essere risolto già nel corso di questo pomeriggio.