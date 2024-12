Ilrestodelcarlino.it - Troppo sangue in televisione

Segnalo una cosa che mi infastidisce. Sono una persona anziana, che come tanti, dorme poco e si fa compagnia con la tv. Ho notato che la Rai dà ampio spazio ogni giorno ad argomenti riguardanti delitti. Soprattutto Rai Uno e Rai Premium alla notte. Si inizia al mattino con Eleonora Daniele, che disquisisce su presunti colpevoli, si continua al pomeriggio con Matano e si prosegue su Rai Premium di notte fino alle 3 e oltre, con la replica di Storie Italiane della Daniele. Una volta a quell'ora mi godevo delle repliche di telefilm vecchi, adesso devo sorbirmi questa noia, perché altrove, o c'è cucina o c'è replica di talk politici o c'è sesso.. Ma a parte i gusti, vi sembra che possa essere sano per la mente degli telespettatori, sentire parlare per delle ore ogni santo giorno, di coltellate, strangolamenti, tubi di doccia arrotolate al collo, acidi, e quant'altro? Non pensano che tutto ciò può creare emulazione? Il governo non dovrebbe essere più attento alla famiglia e, anche attraverso la tv, non dare spazio a queste fosche storie di? Maria Carla Papi