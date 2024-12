Palermotoday.it - Treno Notarbartolo-aeroporto, al via le fermate straordinarie di San Lorenzo e Isola Delle Femmine

Leggi su Palermotoday.it

Buone notizie all'orizzonte per gli studenti e i pendolari palermitani che si spostano sulle rotaie. Da lunedì (16 dicembre) per favorire la mobilità pendolare, ilregionale 23477 effettuerà. Quello in partenza da Palermoalle 14.08 e in arrivo a.