Genovatoday.it - Tre cassonetti dei rifiuti incendiati nella notte in città

Leggi su Genovatoday.it

dei. I vigili del fuoco sono intervenuti due volte per dei bidoni della spazzatura a fuoco intorno alle ore 4:30 di sabato 14 dicembre 2024: due sono bruciato in Valpolcevera in lungotorrente Secca, uno invece nel centro storico, in vico Biscotti. I.