Napolitoday.it - Tragedia nella notte, cade da una scala in casa: muore bambina di 4 anni

Leggi su Napolitoday.it

Lascorsa, i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un’abitazione di via Roma a Tufino per un incidente domestico. Al'arrivo dei militari sul posto era già giunta una squadra di sanitari del 118.Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta unadi 4